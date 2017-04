Trump verscherpt toon tegen Assad die "heel wat rode lijnen overschreed"

Bewerkt door: LB

6/04/17 - 08u48 Bron: Washington Post, Reuters

Een Syrisch kind wordt behandeld na de gifgasaanval. "Als je onschuldige kinderen doodt, baby's nog, kleine baby's, met een chemisch gas dat zo dodelijk is, dat overschrijdt vele, vele rode lijnen", verklaarde Trump. © afp.

Amerikaans president Donald Trump liet gisteren verstaan dat hij een hardere lijn wil aanhouden tegen het regime van Syrisch president Bashar al-Assad, naar aanleiding van de gifgasaanval van eerder deze week. Vorige week maakten de VS nog bekend dat het aftreden van Assad voor hen geen prioriteit meer is, maar op de spoedzitting van de Verenigde Naties stelde Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur daar, dat indien de VN niet in actie komen, de Verenigde Staten zelf kunnen ingrijpen. Trump weigerde in te gaan op de vraag hoe de VS militair zouden reageren.

Nikki Haley, VS-ambassadeur bij de VN, toont tijdens de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad foto's van slachtoffers van de gifgasaanval. © photo news. De Veiligheidsraad van de VN kwam tijdens de spoedzitting niet tot een veroordeling van Assads regime, daarvoor lagen de Russen dwars.



"Alle opties op tafel"

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson roept de Russen wel op "goed na te denken" over hun steun aan Assad. Vice-president Mike Pence stelt van zijn kant dat "alle opties" op tafel liggen.



President Trump houdt het er voorlopig op te stellen dat zijn houding tegenover Syrië en Assad "enorm veranderd" is, maar welke acties hij daar aan koppelt, heeft hij niet gezegd.



Syrische diplomaten en hun Russische collega's ontkennen dat het regime van Assad verantwoordelijk is voor de chemische aanval op antiregeringstroepen in de noordelijke provincie Idlib waarbij meer dan 80 doden vielen, waaronder 30 kinderen. Lees ook Afzetten Syrische president Assad geen prioriteit meer voor Trump-administratie