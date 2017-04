Trump en Merkel plegen telefonisch overleg

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een telefoongesprek gehad met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Tijdens het gesprek kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het conflict in Oost-Oekraïne en de situatie in Afghanistan, zo meldt het Witte Huis.

Trump en Merkel "hebben beloofd nauw samen te werken rond deze en andere kwesties", aldus het Witte Huis, dat toevoegt dat de twee in nauw contact blijven.



Militaire operatie

Trump en Merkel ontmoetten elkaar voor het eerst in het Witte Huis op 17 maart. Toen verklaarde Merkel dat Duitsland zijn militaire operatie in Afghanistan zal voortzetten. Beide leiders staan echter lijnrecht tegenover elkaar rond onderwerpen als handel en de vluchtelingencrisis.



Gifgasaanval

Uit de korte mededeling kan niet worden opgemaakt of Trump en Merkel spraken over de gifgasaanval van dinsdag in Syrië, waarbij minstens 86 doden vielen. Trump verklaarde eerder op de dag dat de aanval zijn gedacht over het Syrische regime heeft veranderd. Het regime heeft volgens hem een grens overschreden, en de VS dreigen ermee "unilateraal" acties te ondernemen.