Trump verdedigt Fox News-presentator die wordt beschuldigd van ongewenste intimiteiten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag Fox News-ster Bill O'Reilly verdedigd, die van ongewenst seksueel gedrag beschuldigd wordt door verschillende vrouwen. Hij stelde dat O'Reilly "iemand goed" is. Ondertussen hebben verschillende adverteerders vanwege de beschuldigingen beslist om geen reclametijd meer te kopen tijdens O'Reilly's populaire tv-show.

De krant New York Times maakte afgelopen weekend bekend dat al vijf vrouwen de presentator van 'The O'Reilly Factor' van ongewenste intimiteiten beschuldigen, en dat O'Reilly en Fox News de vrouwen in totaal 13 miljoen dollar heeft betaald om te zwijgen. O'Reilly ontkent de beschuldigingen, en hij krijgt nu ook steun uit het Witte Huis. "Ik denk niet dat Bill iets slechts heeft gedaan", aldus Trump aan de New York Times. "Ik ken hem goed, en het is iemand goed." Tijdens zijn campagne kwam Trump ook al op voor de CEO van Fox News Roger Ailes, die in juli ontslag nam nadat hij eveneens door verschillende vrouwen werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Het is algemeen geweten dat de conservatieve zender Fox News bij Trump in een goed blaadje staat, terwijl de president al tijdens zijn campagne de jacht opende op de oneerlijke media en hun "fake news".

Affaire dreigt Fox zuur op te breken

Fox News verklaarde eerder al dat 21st Century Fox "kwesties rond het gedrag op de werkplek zeer ernstig nemen", maar blijft wel achter zijn presentator staan. De affaire rond O'Reilly dreigt de zender echter zuur op te breken. Gisteren raakte bekend dat twaalf adverteerders, waaronder Hyundai, BMW, Mitsubishi en farmagigant GlaxoSmithKline beslist hebben om niet meer te investeren in reclame tijdens 'The O'Reilly Factor'.



Volgens onderzoeksbureau Kantar Media is O'Reilly het meest winstgevende format voor op Fox News en brengt hij jaarlijks meer dan 100 miljoen dollar in het laatje door reclame. In 2015 ging het zelfs om 178 miljoen, vorig jaar haalde hij 119 miljoen binnen, aldus de Amerikaanse media.



De 67-jarige O'Reilly is een van de meest bekende tv-persoonlijkheden in de Verenigde Staten. Zijn 'The O'Reilly Factor' was in het eerste trimester van 2017 het meest bekeken actualiteitenprogramma op de kabeltelevisie, met gemiddeld 3,9 miljoen kijkers.