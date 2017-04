IS noemt Trump een "idioot"

Door: ADN

islamitische staat Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft voor het eerst officieel, bij monde van woordvoerder Abi al-Hassan al-Muhajer, zijn pijlen gericht op de Amerikaanse president Donald Trump. In een 37-minuten durende audioboodschap vrijgegeven via sociale media door IS-aanhangers, ontketent IS een woordenstroom van minachting voor de Verenigde Staten en hun president. Volgens IS is de VS aan het "verdrinken" en wordt de grootmacht geleid door "een domme idioot".

In de eerste officiële aanval op Trump sinds hij president is, zei al-Muhajer: "Amerika, je bent aan het verdrinken en er is geen redding. Je bent het prooi geworden van de soldaten van het kalifaat in elk deel van de wereld. Je bent bankroet en de tekenen van je ondergang zijn vanzelfsprekend voor elk oog. Er is geen groter bewijs dan het feit dat je wordt geleid door een domme idioot die niet eens weet wat Syrië, Irak of de Islam is."

IS "vernietigen" Trump steekt het niet onder stoelen of banken dat het "vernietigen" van Islamitische Staat één van de prioriteiten van zijn presidentschap is. Vandaag herhaalde hij dat opnieuw tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Jordaanse koning Abdullah II. "We hebben geen andere keuze dan IS te vernietigen", klonk het.



De door de VS-geleide coalitie zet momenteel alles op alles voor de herovering van de twee grootste IS-bolwerken; Mosoel in Irak en Raqqa in Syrië. Herovering zou een enorme klap toebrengen aan de beweging.