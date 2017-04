Trump hekelt "afschuwelijke" aanval door regime-Assad in Syrië

Bewerkt door: ADN

5/04/17 - 20u09 Bron: Belga

© reuters.

Gifgasaanval Syrië De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag, daags na de gifgasaanval in Syrië waarbij 86 mensen om het leven kwamen, onder wie 30 kinderen, de aanval "verschrikkelijk, afschuwelijk" genoemd. Trump geeft het regime van president Bashar al-Assad de schuld voor de vermoedelijke gifgasaanval.

"Dit was een vreselijke daad tegen onschuldige mensen, die niet getolereerd kan worden", zei Trump tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Jordaanse koning Abdullah II. "De Amerikaanse regering staat aan de kant van haar bondgenoten, om deze verschrikkelijke aanslag te veroordelen."



"We zien wel"

"Deze chemische aanval tegen onschuldige mensen, vrouwen, kinderen en zelfs baby's is een belediging voor de mensheid. Deze gruwelijke daden door het regime van Assad kunnen niet getolereerd worden. De Syrische regering heeft hiermee een grens overschreden." Gevraagd naar een eventuele verandering van politiek in het dossier Syrië, antwoordde Trump: "we zien wel".



IS "vernietigen"

Trump beloofde tijdens de persconferentie ook IS te zullen "vernietigen" en "de beschaving te zullen beschermen". "We hebben geen andere keuze."