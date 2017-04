Rechtszaak tegen Trump mag doorgaan

kv

2/04/17 - 05u44 Bron: ANP

Trump tijdens de bewuste campagnebijeenkomst in Louisville, Kentucky op 1 maart 2016. © ap.

Een federale rechter in Louisville heeft gisteren toestemming gegeven om een rechtszaak tegen de Amerikaanse president Donald Trump voort te zetten waarin hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld.

Vorig jaar maart doken in Louisville demonstranten op bij een campagnebijeenkomst van Trump. Hij sommeerde zijn aanhang om hen "eruit te gooien". Twee vrouwen en een man werden vervolgens hardhandig verwijderd. Dat is gedeeltelijk op video vastgelegd.



De demonstranten raakten gewond. Het drietal klaagde Trump vervolgens aan voor het oproepen tot geweld. Volgens diens advocaten was het helemaal niet zijn bedoeling om met zijn supporters aan te zetten tot geweld.



De rechter verwierp die verdediging. "Het is aannemelijk dat Trumps oproep het gebruik van geweld tot gevolg heeft gehad."



Onderstaande video is een compilatie van de momenten waarop Trump de betogers eruit laat zetten. De eerste demonstranten vliegen buiten vanaf 00:17. Trump blijft herhaaldelijk zeggen dat ze weg moeten. Op 3:10 kookt zijn potje even helemaal over.