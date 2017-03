Trump in de aanval tegen onder meer "Belgische" dumpingpraktijken

Bewerkt door: ADN

De Amerikaanse president Donald Trump schakelt een versnelling hoger in zijn strijd tegen dumpingpraktijken in de internationale handel om de eigen lokale industrie te verdedigen. Zijn minister van Handel Wilbur Ross wees daarbij met een beschuldigende vinger naar Europese staalbedrijven, onder meer uit België.

Trump gaat twee belangrijke decreten ondertekenen die de oorzaken en verantwoordelijken voor het Amerikaanse handelstekort moeten blootleggen. Volgens zijn minister van Handel Wilbur Ross is het de bedoeling om binnen de negentig dagen met een lijst te komen "land per land en product per product" waarbij sprake is van oneerlijke handelspraktijken.



De VS hebben het vooral gemunt op China, maar ook op onder meer Duitsland, Japan, Mexico, Ierland, Vietnam, Italië, Zuid-Korea en India. Een belangrijke sector voor de Amerikanen daarbij is staal, aldus Ross. De Amerikaanse staalsector staat volgens de minister van Handel onder druk van buitenlandse producenten die dumpingpraktijken toepassen en hun export subsidiëren. "We willen er zeker van zijn dat onze Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse arbeiders eerlijk worden behandeld."



Nog volgens de minister is uit onderzoek al naar voren gekomen dat dat in het verleden al het geval was voor staalbedrijven uit Oostenrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea en Taiwan.



Onder meer de Duitse staalproducenten Salzgitter en Dillinger Hütte worden beticht van dumping door de VS. De Duitsers hebben al kwaad gereageerd op de beschuldigingen. Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriël sprak van een "gevaarlijke stap".