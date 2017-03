Michael Bloomberg: "VS zullen klimaatbeloftes nakomen ondanks Trump"

Bewerkt door: ADN

global warming De vorige burgemeester van New York, Michael Bloomberg, die heel geëngageerd is in de strijd tegen de klimaatverandering, heeft vandaag verzekerd dat de Verenigde Staten hun beloftes inzake de vermindering van broeikasgassen zullen houden ondanks het klimaatscepticisme van de regering-Trump.

"Wie denkt dat de regering-Trump een einde zal maken aan het Amerikaanse leiderschap inzake de kimaatverandering, maakt dezelfde vergissing als zij die denken dat de regering weer werk zal geven aan mijnwerkers. Ze overschatten de capaciteit van Washington om op de energiemarkten te wegen", zegt de miljardair in een vrije tribune in The New York Times.



Met of zonder het milieubeleid van Barack Obama, dat Donald Trump wil terugdraaien, aldus Bloomberg, "was de helft van de steenkoolcentrales van het land al van plan te sluiten of op schonere energie over te schakelen" onder druk van de consumenten die liever minder vervuilende energie hebben en door de toenemende concurrentie van schone energie.



Met zijn 'Clean Power Plan' wou Obama de uitstoot van thermische centrales beperken. "Zelfs als we het Clean Power Plan volledig afschaffen, zijn we in staat onze verbintenissen van het akkoord van Parijs na te komen en onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 26 procent te verlagen ten opzichte van 2005", meent Michael Bloomberg.