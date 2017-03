Michael Flynn wil getuigen over banden Trump-campagne met Rusland in ruil voor immuniteit

Door: redactie

Michael Flynn, de voormalige adviseur nationale veiligheid van de Amerikaanse president Donald Trump, wil getuigen voor het Congres over de vermoedelijke banden tussen de Trump-campagne en Rusland. Dat heeft zijn advocaat vandaag gezegd.

Flynn "heeft een verhaal te vertellen, en hij wil dat heel graag doen, als de omstandigheden dat toelaten", aldus advocaat Robert Kelner. "Geen enkele redelijke persoon, die wordt bijgestaan door een advocaat, zou zich onderwerpen aan een verhoor in zo'n gepolitiseerde omgeving, in een heksenjacht, zonder de zekerheid te krijgen dat hij beschermd wordt tegen een oneerlijke vervolging", aldus de advocaat nog.



Flynn nam vorige maand ontslag nadat hij misleidende informatie had gegeven over zijn mogelijk illegale telefoongesprekken met Russische functionarissen nog voor Trumps administratie aan het werk ging. Hij heeft volgens de krant via zijn advocaat zijn getuigenis aangeboden aan de FBI en de inlichtingencommissie van de Senaat.



Open hoorzitting

De inlichtingencommissie hield gisteren nog een open hoorzitting over de mogelijke Russische inmenging tijdens de verkiezingen. De Republikeinse senator Marco Rubio verklaarde daar dat hij het slachtoffer werd van verschillende cyberaanvallen die vanuit Rusland zouden worden uitgevoerd. Dat bevestigt berichten van de inlichtingencommissie dat zowel de Democraten als de Republikeinen tijdens de verkiezingen werden aangevallen door Rusland, al zou Moskou vooral de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton hebben willen raken.



Poetin: "Fictief, denkbeeldig en provocatief"

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag de beweringen over de Russische inmenging nog "fictief, denkbeeldig, provocatief en leugenachtig" genoemd, aldus nieuwszender CNN.