Amerikaanse overheid in beroep tegen verlenging van blokkering inreisverbod

De Amerikaanse overheid is vandaag in beroep gegaan tegen de verlenging van de blokkering van het inreisverbod van president Donald Trump.

Het ministerie van Justitie heeft aan het Amerikaanse hof van beroep voor het negende circuit gevraagd om de beslissing van de Hawaïaanse federale rechter Derrick Watson van woensdag te onderzoeken. Watson verlengde de blokkering van het tweede inreisverbod tot het einde van de rechtszaak van de staat tegen het bevel. Het kan nog maanden duren vooraleer er een vonnis valt in de zaak.



Discriminatie

Hawaï vindt dat het decreet van Trump moslims discrimineert en de economie van de staat, die zeer afhankelijk is van het toerisme, schaadt. Daarom blokkeerde rechter Derrick Watson op 15 maart het inreisverbod. Daarnaast blokkeerde de staat Maryland het inreisverbod, en ook tegen dat verbod ging Trumps regering in beroep.



Tegen het oorspronkelijke decreet werden eveneens tientallen klachten ingediend, ook door Hawaï. Uiteindelijk weigerde het hof van beroep voor het negende circuit in San Francisco de regering toestemming te geven om het inreisverbod in te voeren.



De regering van Trump meent echter dat in het nieuwe inreisverbod, dat op 16 maart in werking had moeten treden, wel beantwoordt aan alle wettelijke vereisten. De president verklaarde dan ook dan hij in beroep zou gaan tegen de blokkering, en desnoods naar het hooggerechtshof zou stappen.



Nieuw inreisverbod

Volgens het nieuwe inreisverbod het nieuwe decreet zouden mensen uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen 90 dagen lang de VS niet binnen mogen. Vluchtelingen zouden 120 dagen niet toegelaten worden. Het nieuwe inreisverbod geldt niet meer voor houders van een green card of visum, en ook de ongelimiteerde blokkering van vluchtelingen uit Syrië werd geschrapt. Daarnaast werd Irak uit de lijst van landen gehaald.