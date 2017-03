Assad van macht verdrijven geen prioriteit meer voor VS

Bewerkt door: mvdb

Nikki Haley, Amerikaans VN-ambassadeur. © reuters.

Burgeroorlog Syrië Het verdrijven van president Bashar al-Assad is niet meer de belangrijkste doelstelling van de Verenigde Staten voor de aanwezigheid in Syrië. Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley vandaag gezegd tegen journalisten.

Syrisch president Bashar al-Assad. © ap.

"Onze prioriteit is niet langer daar te zitten en ons te concentreren op het weg krijgen van Assad. We gaan echt kijken hoe we dingen voor elkaar kunnen krijgen, met wie we moeten samenwerken om echt een verschil te maken voor de Syrische bevolking. We kunnen ons niet per se richten op Assad zoals de vorige regering deed."