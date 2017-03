Ivanka Trump is nu officieel assistent van haar vader

Door: redactie

Ivanka Trump in het Smithsonian National Air and Space Museum in Washington, waar ze een toespraak houdt ter gelegenheid van de maand van de Vrouwen in de Geschiedenis. © ap.

Ivanka Trump, de oudste dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, is benoemd tot assistent van de president en heeft voortaan de status van officiële onbetaalde werknemer van het Witte Huis. Dat melden de Amerikaanse media. Eerder raakte al bekend dat Ivanka een eigen kantoor kreeg in de westelijke vleugel van het Witte Huis.

I am very excited to support my father and husband in the launch of The White House Office of American Innovation! https://t.co/xUFZNKDHCV — Ivanka Trump (@IvankaTrump) Tue Mar 28 00:00:00 MEST 2017

"Ik heb gehoord dat sommige mensen bezorgd waren over het feit dat ik de president adviseer op persoonlijke basis en vrijwillig de ethische regels volg. Daarom zal ik werken als onbetaalde werknemer van het Witte Huis, en zal ik dezelfde regels volgen als de andere federale werknemers", aldus Ivanka in een mededeling.



Bevoorrechte rol

Volgens het Witte Huis kan de First Daughter met haar nieuwe job haar talenten beter benutten om het beleid te beïnvloeden. De regering benadrukt dat de aanstelling een stap voorwaarts is in de inspanningen van het Witte Huis om zich zo transparant mogelijk op te stellen. Ivanka's echtgenoot Jared Kushner is eveneens een onbetaalde Witte Huis-werknemer.



Ivanka had al een zeer bevoorrechte rol in het Witte Huis. Bij het bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel eerder deze maand zat ze zelfs naast Merkel tijdens een bijeenkomst op het Witte Huis van bedrijfsleiders.



Antinepotismewet

Volgens NBC News is het de eerste keer dat een president een van zijn kinderen tewerkstelt in het Witte Huis sinds president Dwight D. Eisenhower zijn zoon aanstelde als adjunct-personeelssecretaris in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de jaren dertig werkte Jimmy Roosevelt voor zijn vader Franklin D. Roosevelt. "Dat was uiteraard voor de Bobby Kennedy-wet", aldus historicus Michael Beschloss, zo verwijzend naar de antinepotismewet die in het leven werd geroepen nadat president John F. Kennedy zijn broer Robert aanstelde als minister van Justitie.



George W. Bush werkte eveneens voor de campagne van zijn vader, maar was nooit aanwezig op beleidsvergaderingen. "De dingen worden moeilijker als iemand die niet kan worden ontslagen - een familielid - deel uitmaakt van een administratie", aldus CNN-journalist Kate Anderson Bower.