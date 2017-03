Woordvoerder Duitse overheid: "Trump gaf Merkel geen NAVO-factuur"

Bewerkt door: LB

28/03/17 - 06u55 Bron: Politico

Angela Merkel en Donald Trump ontmoetten elkaar eerder deze maand in Washington, maar eerdere berichten dat Trump Merkel toen een factuur voorlegde, worden nu door de Duitse overheid tegengesproken. © afp.

Een woordvoerder van de Duitse overheid heeft de mediaberichten ontkend als zou Amerikaans president Donald Trump eerder deze maand aan bondskanselier Angela Merkel een miljardenfactuur voor onbetaalde bijdragen aan de NAVO hebben gepresenteerd.

"Berichten dat president Trump de bondskanselier een soort rekening voorlegde met een precieze miljardensom zijn onwaar", zei woordvoerder Steffen Seibert tijdens een persconferentie.



Volgens een bericht in de Sunday Times schoof Trump Merkel in Washington een factuur van 345 miljard euro onder de neus, het bedrag dat Duitsland de NAVO verschuldigd zou zijn. Dat was "schandalig", zo citeerde de krant een niet nader genoemde Duitse minister.



Na zijn ontmoeting met Merkel enkele weken geleden zei Trump op Twitter dat Duitsland "grote sommen geld" verschuldigd was aan de NAVO en de VS en dat er meer moet betaald worden voor de "krachtige en zeer dure verdediging die Duitsland krijgt".



Seibert verklaarde gisteren dat Merkel en Trump weliswaar defensiebudgetten bespraken, maar dat er geen sprake was van een schuldverklaring aan de NAVO.



Alle NAVO-lidstaten worden geacht 2 procent van hun BNP aan defensie uit te geven. Duitsland trekt zijn militaire budgetten op, maar komt dit jaar niet aan de vereiste 2 procent.