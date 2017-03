Schoonzoon Trump wil getuigen voor Senaatscommissie

Door: redactie

28/03/17 - 00u30 Bron: Belga

Jared Kushner, topadviseur van zijn schoonvader Donald Trump, gaat vrijwillig getuigen voor de Senaatscommissie. © afp.

Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, wil getuigen voor de Commissie Inlichtingen van de Amerikaanse Senaat, die de banden tussen de Trump-campagne en Rusland onderzoekt. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. De echtgenoot van Trumps dochter Ivanka bood vrijwillig zijn medewerking aan.

De 36-jarige Kushner speelde een belangrijk rol tijdens de verkiezingscampagne van zijn schoonvader. Hij stond onder meer in voor de eerste contacten tussen buitenlandse regeringen en topambtenaren. Sinds Trumps aanstelling tot president is schoonzoon Kushner één van zijn belangrijkste raadgevers.



Eerste aanspreekpunt

De Commissie Inlichtingen is vooral geïnteresseerd in de contacten tussen Kushner en het Kremlin. "Tijdens de volledige verkiezingscampagne en in de overgangsperiode daarna was Jared Kushner het eerste aanspreekpunt van buitenlandse regeringsvertegenwoordigers", verklaarde een anonieme bron binnen de commissie.



De bron voegde daaraan toe dat Kushner "gezien zijn rol" zelf had voorgesteld om te getuigen voor de Senaatscommissie. Richard Burr, de voorzitter van de Commissie Inlichtingen, zou de komst van Kushner nog niet bevestigd hebben.