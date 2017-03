Nieuwe buren niet blij met komst Ivanka Trump en gezin

Door: redactie

27/03/17

Ivanka Trump en Jared Kushner tijdens een nieuwsconferentie met Donald Trump en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. © ap.

Sinds de vader van Ivanka Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won, staat het leven van de 'eerste dochter' van de VS op z'n kop. Aangezien haar man topadviseur van Trump is en zij zelf ook een kantoor in het Witte Huis heeft (ondanks het gebrek aan een officiële functie), is het stel naar Washington D.C. verhuisd. Daar is de buurt absoluut niet opgetogen over de komst van het stel en hun drie kinderen.

Buurvrouw Rhona Wolfe Friedman heeft nu al genoeg van haar nieuwe buren, het gezin van Jared Kushner en Ivanka Trump. © ap.

Het gebrek aan een persoonlijk bericht terug begon pas te steken toen er ineens 'verboden te parkeren' bordjes in de straat verschenen, rondom het huis van de Kushner-Trumps. Busjes en auto's van de Amerikaanse Secret Service - die Ivanka en haar gezin 24 uur per dag beschermen - pikken de overige parkeerplekken in. Zelfs voor het huis van Friedman zelf kwamen twee 'niet parkeren' borden te hangen. Die werden uiteindelijk verwijderd, nadat Friedman in actie kwam.



Secret Service-agenten

De buurtbewoners zijn al gewend aan de Secret Service-agenten, want de voormalige president Obama woont in dezelfde buurt. Ook de huidige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson woont om de hoek, maar voor zijn huis is het over het algemeen gesproken rustig. Buiten het huis van Ivanka en Jared is het echter altijd druk. Soms staan er wel tien onbekende auto's voor de deur. "Ze hebben de hele straat overgenomen", klaagt een buurman. Volgens een buurvrouw is het net alsof er in de straat een nieuwe winkel open is gegaan.



In totaal hebben zo'n twaalf buren geklaagd. Ivanka heeft niet gereageerd op de klachten. De woordvoerder van de Secret Service zegt dat de dienst 'zijn best doet' om samen te werken met bedrijven en individuen en verstoringen tot een minimum te beperken.