Amerikaans buitenlandminister Tillerson stuurt kat naar NAVO-top maar gaat wel naar Moskou

Bewerkt door: LB

21/03/17 - 11u50 Bron: Reuters

Amerikaans buitenlandminister laat een NAVO-top links liggen maar gaat later volgende maand wel naar Moskou. © reuters.

De Amerikaanse buitenlandminister Rex Tillerson zal de top van NAVO-ministers volgende maand in Brussel niet bijwonen maar thuisblijven voor een bezoek van de Chinese president. Tillerson gaat later volgende maand wel naar Rusland. De agenda van Tillerson kan bij NAVO-bondgenoten de indruk wekken dat de Trump-administratie een grotere prioriteit aan Moskou toekent dan aan het militaire bondgenootschap.

Door de NAVO-top links te laten liggen en Moskou te bezoeken riskeert Tillerson de perceptie aan te wakkeren dat Trump liever onderhandelt met grootmachten en dat hij kleinere landen, die voor hun veiligheid beroep moeten doen op Washington, in de wachtkamer laat zitten Voormalige Amerikaanse topfunctionarissen Tillerson zal hierdoor de kans missen voor het eerst kennis te maken met de 28 NAVO-bondgenoten. Die komen op 5 en 6 april samen in Brussel. Tillerson verkiest Trumps gesprekken met de Chinese president Xi Jinping bij te wonen. Trump ontvangt Jinping op 6 en 7 april in zijn Mar-a-Lago resort in Florida. Dat stellen vier huidige en voormalige Amerikaanse topfunctionarissen.



Verenigd front tonen aan Moskou

Een voormalige Amerikaanse NAVO-diplomaat en een voormalige topfunctionaris verklaarden op voorwaarde van anonimiteit dat de NAVO nog heeft voorgesteld de top te verplaatsen zodat Tillerson zowel de NAVO-top als de meeting met Jinping zou kunnen bijwonen, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken zou geweigerd hebben daar op in te gaan.



De voormalige NAVO-diplomaat voegt er aan toe dat het van vitaal belang is een verenigd front te tonen aan Moskou. "Gezien de bedreiging die Rusland vormt, zowel voor de VS als voor Europa, is het prioritair zo veel mogelijk een verenigd front te tonen".



Lees ook Trump vindt dat Duitsland "enorm veel geld" schuldig is aan VS voor veiligheid

Tillerson had het voorbije weekend nog een ontmoeting met Chinees president Xi Jinping in Peking. Hij laat de NAVO-top links liggen om Trumps ontmoeting met Jinping in Florida te kunnen bijwonen. © epa. Trump heeft vaak zijn bewondering voor de Russische president Vladimir Poetin getoond en Tillerson werkte als topman van Exxon Mobil jarenlang met de Russische overheid. Tillerson stelt de sancties tegen Rusland in vraag, volgens hem kunnen die de Amerikaanse economie schade berokkenen.



Een woordvoerster van Tillersons ministerie stelde dat de minister morgen een ontmoeting zou hebben met de buitenlandministers van 26 van de 27 andere NAVO-lidstaten tijdens een vergadering van de coalitie tegen Islamitische Staat. Enkel Kroatië is daarbij niet vertegenwoordigd.



"Grove fout"

Volksvertegenwoordiger Eliot Engel, Democraat in de parlementscommissie voor buitenlandse zaken, stelt dat Tillerson blundert door de top in Brussel aan zich te laten voorbijgaan. "De Trump-administratie maakt een grove fout, één die het vertrouwen van het belangrijkste bondgenootschap van de VS zal schaden en de bezorgdheid om de banden tussen onze regering en Poetin zal vergroten", laat Engel weten in een mededeling.



Weg van democratie, richting autocratie

"Hiermee maakt de Trump-administratie duidelijk dat er een verandering komt in het Amerikaanse buitenlandbeleid, die ons land wegleidt van de belangrijkste instellingen van de westerse democratie en de VS meer op één lijn zet met het autocratische regime van het Kremlin".