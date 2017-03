Trump aan Iraakse premier: "We moeten ons ontdoen van IS"

Door: redactie

21/03/17 - 00u30 Bron: Belga

De Iraakse president Haider al-Abadi in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump. © photo news.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag tijdens een ontmoeting met de Iraakse premier Haider al-Abadi in het Witte Huis herhaald dat hij vastberaden is om terreurgroep Islamitische Staat te verslaan.

"Ik bedank u om hier te zijn. Ik heb veel respect voor u en ik weet dat u zeer hard werkt, (...) uw soldaten vechten met veel moed", aldus Trump, die wees op de vooruitgang die Irak al heeft geboekt in de strijd om Mosoel.



Offensief

De Iraakse troepen hebben op 17 oktober, met de steun van de internationale coalitie tegen IS geleid door de VS, een offensief gelanceerd om Mosoel te heroveren. De op een na grootste stad in Irak is het laatste grote bastion van IS in het land. Eind januari namen de Iraakse troepen al het oostelijke deel van de stad in, en ze voeren sinds 19 februari een operatie in het westen van Mosoel.



"We moeten ons ontdoen van IS, we moeten ons ontdoen van IS", hamerde Trump in het bijzijn van de Iraakse premier, die woensdag zal deelnemen aan een vergadering van ministers van 68 landen van de anti-jihadistische coalitie.



Gespannen relaties

Al-Abadi grapte tijdens de ontmoeting met Trump dan weer dat hij niets te maken heeft met de zaak rond het afluisteren van Trump Tower. Trump beschuldigt ex-president ervan hem te hebben afgeluisterd tijdens zijn campagne, maar die claim wordt door geen enkele hoge Amerikaanse verantwoordelijke gesteund.



De relaties tussen Bagdad en Washington verliepen de afgelopen weken gespannen vanwege het decreet van Donald Trump rond het inreisverbod voor burgers van zeven moslimlanden, waaronder Irak. Nadat de maatregel werd geblokkeerd door het gerecht, stelde Trump een nieuw inreisverbod voor in maart, waarin Irak niet meer is opgenomen.