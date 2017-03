Ivanka Trump krijgt rol in het Witte Huis: geen titel of salaris, wel toegang tot vertrouwelijke informatie

IBR

21/03/17 - 00u15 Bron: Politico, belga

Ivanka Trump krijgt een kantoor in het Witte Huis, maar geen officiële baan: ze zou gaan dienen als de 'ogen en oren' van de president. © reuters.

Ivanka Trump, president Trumps oudste dochter, krijgt een kantoor in het Witte Huis. De 35-jarige Ivanka, die al een zeer bevoorrechte positie heeft bij de activiteiten van haar vader, zal niet alleen een kantoor krijgen in de 'West Wing', maar ook toegang hebben tot vertrouwelijke informatie en een telefoon van de overheid. Dat meldt een functionaris in het Witte Huis.

Ivanka Trump will receive an office in the White House and has requested a security clearance; she will not have an official job - Politico — BNO News (@BNONews) Mon Mar 20 00:00:00 MET 2017 Angela Merkel en Ivanka Trump delen een momentje. © photo news. Donald Trump en zijn dochter Ivanka op de South Lawn van het Witte Huis. © ap.

Haar taak wordt volgens haar advocaat Jamie Gorelick, om de "oren en ogen" van de president te zijn. Ook zal ze een adviserende rol op zich nemen, waarbij ze zich niet beperkt tot 'vrouwenzaken'. Vorige week zat de First Daughter nog naast Angela Merkel toen zij op bezoek was in het Witte Huis, wat voor enige gefronste wenkbrauwen zorgde.



Belangenconflicten

Ivanka Trump wil volgens haar advocaat dezelfde regels volgen die van toepassing zijn op andere overheidsmedewerkers, ondanks het feit dat ze technisch gezien zelf geen werknemer is. Maar ethici vragen zich af of ze wel ver genoeg gaat om belangenconflicten te vermijden, aangezien ze niet automatisch zal onderworpen aan bepaalde ethische regels, terwijl ze wel als adviseur werkt. Trump zou namelijk ook toegang krijgen tot geheime documenten.



Nieuw

"Een volwassen kind van de president die zich actief bezighoudt met het werk van de regering, is iets nieuws", aldus advocaat Gorelick. "Onze visie is dat beste benadering voor Ivanka is om vrijwillig akkoord te gaan met de regels waar ze aan zou moeten gehoorzamen als ze een werknemer was, ook al is ze dat niet."



Mensen die dicht bij de First Daughter staan, zeggen dat ze geen graten ziet in de regeling: "het is simpelweg hoe ze altijd met haar vader heeft samengewerkt, zowel in de Trump Organization als tijdens zijn werk voor 'The Apprentice'."



Ivanka's echtgenoot Jared Kuschner is een raadgever van president Trump en wordt regelmatig aan de zijde van zijn schoonvader gespot.