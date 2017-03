"Populariteit Trump bereikt nieuw dieptepunt"

Door: redactie

De populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Volgens een peiling van Gallup van afgelopen weekend staan nog 37 procent van de Amerikanen achter de president, terwijl dat kort na zijn eedaflegging als president nog 45 procent was.

Het percentage Amerikanen die niet akkoord zijn met het beleid van Trump heeft eveneens een record bereikt van 58 procent.



De laatste cijfers kwamen er op het moment dat de Republikeinen werken aan een nieuwe ziekteverzekering, die Obamacare moet vervangen. Donderdag raakte bovendien bekend dat een federale rechter ook het nieuwe inreisverbod van Trump heeft geblokkeerd, en de Amerikanen kijken ook uit naar de langverwachte belastinghervorming die Trump zal aankondigen. De president kreeg daarenboven veel kritiek over zijn mogelijke banden met Rusland en zijn retoriek rond de klimaatverandering.



"Fake nieuws"

Trumps populariteit stond al voor zijn eedaflegging op een laag pitje. Enkele dagen voor zijn eedaflegging bedroeg zijn 'approval rating' (letterlijk 'goedkeuringsgraad') volgens Gallup 40 procent, of ongeveer de helft van die van zijn voorganger Barack Obama (78 procent) voor diens inauguratie in 2009.



De president zelf maakt zich niet ongerust over de slechte cijfers. "Alle negatieve peilingen zijn 'fake news'", tweette hij begin februari nog. Tijdens een persconferentie vorige maand citeerde de president nog een peiling van Rasmussen Reports, waaruit bleek dat 55 procent van de Amerikanen akkoord is met zijn beleid. Op dat moment gaven Gallup en Pew Research hem respectievelijk 40 en 39 procent.



De dagelijkse Gallup-peilingen worden telefonisch afgenomen bij zowat 1.500 volwassenen. De foutenmarge bedraagt drie procentpunt.