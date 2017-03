Commissie: "Geen bewijzen van samenwerking tussen entourage Trump en Rusland"

Door: redactie

20/03/17 - 01u15 Bron: Belga

Devin Nunes, rechts. © ap.

Er is "geen bewijs voor collusie" tussen de omgeving van Donald Trump en Rusland in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezing. Dat heeft Devin Nunes, de voorzitter van de commissie Inlichtingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gezegd op Fox News.

De hoorzittingen in de commissie Inlichtingen in verband met mogelijke Russische inmenging tijdens de verkiezingscampagne zijn nog steeds aan de gang. De commissie onderzoekt onder meer de beschuldigingen over Russische hacking en andere cyberactiviteiten, ontmoetingen tussen Russische vertegenwoordigers en medewerkers van het campagneteam van Trump en informatielekken. Vandaag zullen FBI-directeur James Comey en NSA-baas Mike Rogers getuigen.



Bewuste lekken

Nunes werd ook gevraagd of hij denkt dat er vanuit de FBI of de inlichtingendiensten bewust informatie is gelekt om president Trump te schaden. "Het is redelijk duidelijk dat dat aan het gebeuren is", antwoordde Nunes.



Michael Flynn

Als voorbeeld haalt hij Michael Flynn aan. De generaal was kortstondig Trumps nationaal veiligheidsadviseur, maar moest opstappen nadat was gebleken dat hij gelogen had over gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington.