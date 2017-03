Homeland Security brengt bevolking op hoogte van Trumpmuur

bewerkt door: ls

Lengte en breedte waren al bekend, maar sinds vandaag heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) de bevolking op de hoogte gebracht van de hoogte van de "grensmuur" met Mexico. De muur gaat tussen 18 en 30 voet (5,4 tot 9,1 meter) hoog zijn, luidde het. Te hoog voor een mens om over te klimmen.

Een deel van de Muur zal uit cement bestaan, een ander deel uit andere materialen. De muur zal ook tot 1,8 meter diep worden om tunnelbouw onder de afscheiding te voorkomen.



Ongeveer 700 bedrijven zijn geïnteresseerd om een steentje bij te dragen. Ze hebben tot 29 maart de tijd om offertes voor te leggen. De kost van de constructie wordt geschat op 21 miljard dollar (19,5 miljard euro). In het begrotingsontwerp van het Witte Huis is 4,3 miljard voor de bouw voorzien.



President Donald Trump zei eerder nochtans dat de Mexicanen alle kosten moeten ophoesten, maar stuit met dat voorstel in Mexico-Stad op veel onbegrip. Overigens moet er geen muur van 3.200 kilometer - de lengte van de Amerikaans-Mexicaanse grens - gebouwd worden. Sinds de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, het Nafta-verdrag zijn al verscheidene afsluitingen opgericht langs de grens, onder meer om illegale immigratie en drugssmokkel te verijdelen.



Een extra probleem voor de muur over de gehele lengte is dat de afsluiting ook zowat 120 kilometer door gebied van de Indianenstam Tohono O'odham zou moeten lopen. En dat wil die stam niet.