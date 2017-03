Trump wil omvangrijke wapenlevering aan Taiwan

Door: redactie

18/03/17 - 06u18 Bron: ANP

© ap.

De Amerikaanse regering is van plan Taiwan een uitgebreid wapenpakket te leveren, inclusief geavanceerde raketsystemen. Dat hebben bronnen binnen de Amerikaanse regering gemeld.

De wapenlevering zal naar verwachting omvangrijker zijn dan het pakket dat door president Barack Obama aan het einde van zijn presidentschap in de ijskast werd gezet. "De politieke wil is er om een omvangrijke wapenverkoop te doen'', aldus een regeringsmedewerker.



Ook al wil president Trump de levering graag doordrukken, het zal waarschijnlijk nog maanden duren voordat de Amerikaanse wapens de Taiwanese defensie gaan versterken. Zorgen over de afkeurende reactie van China, dat Taiwan als een afvallige provincie ziet, vormen het grootste obstakel.





Belangrijkste bondgenoot

Washington is vooral ongerust dat Peking als protest tegen de wapenlevering de beteugeling van Noord-Korea lagere prioriteit gaat geven. Vrijdag maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson duidelijk dat de politiek van 'strategisch geduld' met Noord-Korea van voormalig president Barack Obama voorbij is. Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea zei Tillerson ook dat hij militaire actie tegen het door Kim Jong-un geleide land niet uitsluit.



Ondanks het gebrek aan formele betrekkingen is Washington de enige wapenleverancier van Taiwan en tevens de belangrijkste politieke bondgenoot. Anders dan zijn voorgangers heeft Trump vraagtekens geplaatst bij het traditionele uitgangspunt van Washington dat Taiwan onderdeel is van de Volksrepubliek China. Later zei hij het zogenoemde één-Chinabeleid toch te zullen respecteren.