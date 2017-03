Trump zet de grote middelen in voor defensie en de 'muur'

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump gaat het Congres vragen het mes te zetten in de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken en milieudienst EPA. Defensie moet er juist fors op vooruit gaan, zo blijkt uit budgetplannen die donderdag openbaar zijn gemaakt.

De plannen richten zich op op een gedeelte van de uitgaven van de federale overheid in het boekjaar 2018, dat op 1 oktober begint. Trump wil onder meer 54 miljard dollar (ruim 50 miljard euro) extra uittrekken voor Defensie. Om het begrotingstekort niet te laten oplopen, worden die uitgaven gecompenseerd met bezuinigingen.



De hardste klappen vallen onder meer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zou bijna 11 miljard dollar moeten inleveren; ongeveer 28 procent van het totale budget. De EPA zou bijna een derde minder te spenderen krijgen. Ook subsidies voor kunst en de publieke omroep dreigen te sneuvelen.



De president zet ondertussen zwaar in op veiligheid. Zo moet het ministerie van Binnenlandse Veiligheid moet er 6,8 procent bij krijgen. Dat geld is onder meer bedoeld om extra mensen te kunnen inzetten om illegalen op te pakken en uit te zetten. Ook de door Trump beloofde muur aan de grens met Mexico duikt op in de plannen. De president wil daar in 2017 zo'n 1,5 miljard dollar voor uittrekken. Daar komt komend boekjaar nog eens 2,6 miljard dollar bij.



Het is nog onduidelijk wat de barrière in totaal moet gaan kosten. Ook ruimtevaartorganisatie NASA moet inleveren. Daar wil Trump zo'n 0,8 procent van het budget weghalen. Een ander opvallend punt is dat de president het toezicht op de Amerikaanse luchtverkeersleiding wil privatiseren. Hij noemde het huidige systeem eerder "verouderd''.