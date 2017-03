Trump was zelden zo stil

JELLE BRANS

In vergelijking met zijn eerste weken in het Witte Huis houdt Donald Trump zich tegenwoordig opvallend gedeisd: de voorbije dagen stuurde de anders zo opvliegende Republikein 'amper' 12 tweets. Begint hij dan toch te vervellen tot een klassieke president? "Hij kijkt gewoon minder tv."

De tijd dat Donald Trump op Twitter elke dag ruzie zocht met deze of gene tegenstander, lijkt voorbij. Tijdens zijn eerste maand als president stuurde hij in totaal 180 tweets (een gemiddelde van 6 per dag) terwijl hij de laatste week amper aan 12 tweets in totaal komt (gemiddeld 1,71 per dag): een daling van 71%. De tweets die hij wél nog stuurt zijn grotendeels onschadelijk. Z'n laatste écht venijnige tweets dateren van 4 maart, toen eerst voorganger Obama en vervolgens nemesis Arnold Schwarzenegger het om diverse redenen moesten ontgelden.



De reden voor dat verminderd getwitter is eenvoudig: volgens een medewerker die anoniem wil blijven, kijkt Trump gewoon minder televisie. Trump, een zelfverklaarde televisiejunk die nooit een boek vastneemt, zou al jaren zijn avonden én ochtenden voor het scherm doorbrengen. Zijn Twittertirades volgden steevast op zaken die hem waren opgevallen in tv-programma's. Maar nu zijn presidentschap op volle toeren begint te draaien, heeft hij almaar minder tijd voor tv. Dit tot grote opluchting van zijn medewerkers. Want hoe minder hun baas tweet, hoe minder kans op onnodige relletjes.



Stoeferig Maar er zijn nog andere, voorzichtige tekenen dat Trump een bladzijde lijkt te hebben omgedraaid. Zo kwam de voorbije week zowel Marco Rubio als Ted Cruz in alle discretie op de lunch, zijn twee gezworen vijanden van tijdens de voorverkiezingen. En tijdens persconferenties of openbare optredens laat Trump zich niet meer verleiden tot discussies met journalisten. Hij doet dus minder aan zelfsabotage, waardoor de Amerikaanse pers zich voor het eerst gedwongen ziet om te focussen op zijn werk, zoals de cruciale lancering van het Republikeinse plan om Obamacare te vervangen of de aanhoudende stroom van decreten waarmee hij z'n campagnebeloftes wil inlossen, of z'n veelgeprezen speech voor het Congres. Toen hij daags na die speech voor het eerst werd bewierookt door de pers, reageerde de anders zo stoeferige Trump met een simpele tweet: 'Thank you.'