Amerikaanse tv-zender onthult: "Trump betaalde 38 miljoen belastingen in 2005"

Door: redactie

15/03/17 - 06u00 Bron: ANP, The Guardian, MNSB, Twitter, belga

Tijdens de verkiezingscampagne gaf Donald Trump deze foto vrij waarin hij naar eigen zeggen zijn belastingaangifte ondertekent. © ap.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2005 38 miljoen dollar belastingen betaald op een inkomen van 150 miljoen dollar. Dat heeft het Witte Huis gemeld, nadat de president maandenlang weigerde om informatie vrij te geven over zijn belastingen. De aankondiging kwam er echter niet zomaar: MSNBC-talkshowhost Rachel Maddow kondigde eerder op de dag aan dat ze de belastingaangifte van Trump voor dat jaar in handen had gekregen.

Rachel Maddow: "The first amendment gives us the right to publish this return." pic.twitter.com/Jgbu1GRSIk

"Breaking: we hebben Trumps belastingaangifte. Vanavond 21 uur ET (02.00 uur Belgische tijd), MSNBC. Serieus". Zo kondigde journaliste Rachel Maddow via Twitter aan dat ze groot nieuws had over de belastingen van Trump. Maddow zou de informatie ontvangen hebben van journalist David Cay Johnston, die columnist is bij de Daily Beast. Cay Johnston zou de aangifte "in zijn brievenbus gevonden hebben." Inkomensbelasting Uit de documenten die Maddow presenteerde, blijkt dat Trump in 2005 5,3 miljoen dollar inkomensbelasting betaalde, of slechts 3,5 procent. Het grootste deel van het bedrag (31,3 miljoen) is echter afkomstig van de zogenaamde Alternative Minimum Tax (AMT), die bedoeld is om het aantal aftrekposten, uitsluitingen, kredieten en andere provisies voor rijke belastingbetalers te beperken. Verschillende Amerikaanse media wijzen erop dat Trump net die ATM, die hem enkel in 2005 meer dan 30 miljoen dollar heeft gekost, wil afschaffen. Uit de twee pagina's die Maddow in handen kreeg blijkt ook nog dat Trump in 2005 een verlies van 100 miljoen dollar aangaf. (lees verder onder de video)

On @maddow I'll break a big story about Trump and his taxes - 9PM eastern via @DCReportMedia Ill be on @lawrence , too.

What we've got is from 2005... the President's 1040 form... details to come tonight 9PM ET, MSNBC.

Reminder¿74% of Americans say Trump should release his tax returns. Just 18% say he shouldn't. https://t.co/HUAMlqthBC — Kyle Griffin (@kylegriffin1) Wed Mar 15 00:00:00 MET 2017 Rachel Maddow, de gastvrouw van de 'Rachel Maddow Show' op MSNBC. © ap. "Vooraleer hij verkozen werd tot president was Trump een van de meest succesvolle zakenmannen ter wereld, met een verantwoordelijkheid tegenover zijn bedrijf, familie en werknemers om niet meer belastingen te betalen dan wettelijk verplicht." Het Witte Huis Thank you Rachel Maddow for proving to your #Trump hating followers how successful @realDonaldTrump is & that he paid $40mm in taxes! #Taxes — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) Wed Mar 15 00:00:00 MET 2017

Speculatie

Het is een traditie in de VS dat presidentskandidaten hun belastingaangiftes vrijgeven tijdens hun campagne, maar Trump heeft dat altijd geweigerd, wat leidde tot speculaties over belastingontduiking. Vandaag kon het Witte Huis echter niet snel genoeg communiceren over de belastingen van Trump van 2005. "Je weet dat je wanhopig bent om kijkcijfers te halen als je de wetgeving wil schenden om een verhaal naar buiten te brengen over twee pagina's van een belastingaangifte van meer dan een decennium geleden", reageerde het Witte Huis in een mededeling nog voor het begin van de uitzending van de 'Rachel Maddow Show'. "Vooraleer hij verkozen werd tot president was Trump een van de meest succesvolle zakenmannen ter wereld, met een verantwoordelijkheid tegenover zijn bedrijf, familie en werknemers om niet meer belastingen te betalen dan wettelijk verplicht", klonk het.



In de mededeling verklaart het Witte Huis verder dat Trump 38 miljoen dollar (ongeveer 35 miljoen euro) belastingen betaald heeft in 2005 op een inkomen van 150 miljoen dollar (ongeveer 141 miljoen euro), wat neerkomt op 25 procent, en daarnaast "tientallen miljoenen dollars aan andere taksen" heeft betaald.



"Totaal illegaal"

In de mededeling wees Het Witte Huis er ook op dat het "totaal illegaal is om belastingaangiften te stelen en publiceren". "De oneerlijke media kunnen dat onderdeel van hun agenda blijven nastreven, terwijl de president zal focussen op zijn agenda, waaronder een belastinghervorming die voor alle Amerikanen voordelig is", klonk het nog.



In haar show benadrukte Rachel Maddow dat haar onthulling helemaal niet illegaal is en dat ze onder het Eerste Amendement ('First Amendment', dat o.a. de persvrijheid garandeert) het recht heeft om de belastingaangifte te onthullen.



Afleidingsmanoeuvre?

De grote vraag is wie het document gelekt heeft aan journalist David Cay Johnston. Zit Trump zelf achter het lek om de aandacht af te leiden van zijn problemen met het introduceren van een nieuwe zorgverzekering die Obamacare moet vervangen en zijn uitspraken over president Obama die hem zou hebben afgeluisterd tijdens zijn campagne? Officieel heeft Trump altijd gezegd dat hij zijn belastinggegevens niet vrij kan geven omdat er een audit bezig is. Dat het Witte Huis in een reactie op de 'Rachel Maddow show' ineens wel informatie kan vrijgeven is op z'n minst verdacht te noemen en bewijst volgens Democratisch adviseur Zac Petkanas dan ook dat Trump zich achter de audit verschuilt. "Als hij een beetje informatie kan vrijgeven, kan hij ook alles vrijgeven."



Verschillende media wijzen er bovendien op dat op de documenten een stempel 'client copy' staat, wat kan betekenen dat ze door Trumps entourage werden gelekt.



Slechte deals

De krant The New York Times concludeerde eerder dat op basis van Trumps belastingaangifte uit 1995 bleek dat de president mogelijk achttien jaar lang nauwelijks inkomensbelasting had betaald, omdat hij met zijn bedrijf een verlies van 916 miljoen dollar had geleden door slechte financiële deals begin jaren '90.