Amerikaanse tv-zender onthult: "Trump betaalde 38 miljoen dollar inkomensbelastingen in 2005"

Door: redactie

15/03/17 - 02u30 Bron: ANP, The Guardian, MNSB, Twitter, belga

Tijdens de verkiezingscampagne gaf Donald Trump deze foto vrij waarin hij naar eigen zeggen zijn belastingaangifte ondertekent. © ap.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2005 38 miljoen dollar belastingen betaald op een inkomen van 150 miljoen dollar. Dat heeft het Witte Huis gemeld, nadat de president maandenlang weigerde om informatie vrij te geven over zijn belastingen. De aankondiging kwam er echter niet zomaar: MSNBC-talkshowhost Rachel Maddow kondigde eerder op de dag aan dat ze de belastingaangifte van Trump voor dat jaar in handen had gekregen.

BREAKING: We've got Trump tax returns. Tonight, 9pm ET. MSNBC.



(Seriously). — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) Tue Mar 14 00:00:00 MET 2017 What we've got is from 2005... the President's 1040 form... details to come tonight 9PM ET, MSNBC. — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) Wed Mar 15 00:00:00 MET 2017 "Breaking: we hebben Trumps belastingaangifte. Vanavond 21 uur ET (02.00 uur Belgische tijd), MSNBC. Serieus". Zo kondigde journaliste Rachel Maddow via Twitter aan dat ze groot nieuws had over de belastingen van Trump. Maddow zou de informatie ontvangen hebben van journalist David Cay Johnston, die columnist is bij de Daily Beast. Cay Johnston zou de aangifte "in zijn brievenbus gevonden hebben."



Speculatie

Het is een traditie in de VS dat presidentskandidaten hun belastingaangiftes vrijgeven tijdens hun campagne, maar Trump heeft dat altijd geweigerd, wat leidde tot speculaties over belastingontduiking. Vandaag kon het Witte Huis echter niet snel genoeg communiceren over de belastingen van Trump van 2005. "Je weet dat je wanhopig bent om kijkcijfers te halen als je de wetgeving wil schenden om een verhaal naar buiten te brengen over twee pagina's van een belastingaangifte van meer dan een decennium geleden", reageerde het Witte Huis in een mededeling nog voor het begin van de uitzending van de 'Rachel Maddow Show', waarin Trumps belastingaangifte onthuld zou worden.



(lees verder onder de video) Lees ook Trump vol vertrouwen dat bewijs voor afluisterclaims gevonden zal worden

"Trump breidt bevoegdheden CIA uit voor droneaanvallen" Rachel Maddow: "The first amendment gives us the right to publish this return." pic.twitter.com/Jgbu1GRSIk — Hollywood Reporter (@THR) Wed Mar 15 00:00:00 MET 2017