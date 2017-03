Mexicaans bedrijfje wil verlichting aanbrengen op Trumps muur

Door: redactie

Onder de honderden bedrijven die willen bouwen aan de muur die president Trump op de grens met Mexico wil laten oprichten, zit één opmerkelijke sollicitant. Een Mexicaans bedrijfje van vier man wil in aanmerking komen om de verlichting in orde te maken.

Ecovelocity is gevestigd in de Mexicaanse stad Puebla. Het kan goedkope industriële led-verlichting aanleggen, laat het Washington weten. De van oorsprong Egyptische eigenaar van het bedrijfje doet niet zo moeilijk over zijn aanbod. De goedkope verlichting haalt hij grotendeels uit China, laat hij weten. De lampen moeten de Mexicaanse kant van de muur verlichten, dus Ecovelocity heeft er alle vertrouwen in de order binnen te halen.



Enige Mexicaanse onderneming

Trumps muur wordt 3200 kilometer lang en moet illegale immigranten en drugstransporten tegenhouden. Er hebben zich al 640 bedrijven gemeld om aan het obstakel te werken. Dat zijn voornamelijk Amerikaanse, al zijn er ook aanbiedingen uit Spanje, Duitsland, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië, Ierland, Puerto Rico en Canada. Voorlopig is Ecovelocity de enige Mexicaanse onderneming op de lijst.