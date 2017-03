Trump over goede jobcijfers: "In het verleden waren ze misschien vals, maar nu zijn ze echt"

Koen Van De Sype

11/03/17 - 13u11 Bron: The Washington Post

© epa.

"Great again: +235.000": die tweet over de tewerkstellingscijfers van de conservatieve nieuwswebsite Drudge Report stuurde de Amerikaanse president Donald Trump gisteren door naar zijn volgers. Het was de eerste keer dat hij zich positief uitliet over het maandelijkse werk van het federale 'Bureau of Labor Statistics'. Al minstens 19 keer betichtte hij het orgaan in het verleden van het verspreiden van valse gegevens. Zo omschreef hij het rapport van december nog als "complete fictie".

En vals of onvolledig wáren ze volgens Trump in het verleden, zo schrijft de krant The Washington Post. Ze maakte een lijstje van negatieve uitspraken van Trump en dat was 19 punten lang. "En het is erg waarschijnlijk dat ze niet volledig is", klonk het nog. Een bloemlezing.



"De werkloosheidscijfers zijn alleen maar gedaald omdat mensen gestopt zijn met het zoeken naar werk. Dit is geen echte heropleving, valse cijfers." (7 september 2012)



"Het werkloosheidscijfer van 7,8 procent is compleet vals. Het echte cijfer is minstens 15 procent." (19 oktober 2012)



"We moeten de economie steunen op de juiste manier, niet met valse cijfers zoals 7,4 procent werkloosheid. Maar met echte cijfers." (11 augustus 2013)



"Werkloosheid is een compleet vals cijfer." (31 mei 2014)



"Ons echt werkloosheidscijfer ligt tussen de 18 en de 20 procent. Geloof de 5,6 procent niet. Geloof het niet." (16 juni 2015)



"Ze tonen valse statistieken met een werkloosheidscijfer van 5,4 procent. Het echt cijfer, ik zag een cijfer dat rond de 42 procent zat, geloof het of niet." (30 augustus 2015)



"Ik hoor 5,3 procent werkloosheid, dat is de grootste grap die ik al gehoord heb. Dat cijfer is zo vals." (28 september 2015)



"De cijfers zijn vals. Het zijn allemaal valse cijfers. Cijfers die politici gebruiken om er goed uit te komen. Het zijn valse cijfers." (12 maart 2016)



"Het werkloosheidscijfer van 5 procent is een van de grootste hoaxen in de moderne politiek." (8 augustus 2016)



"Het werkloosheidscijfer, zoals je wel weet, is pure fictie." (8 december 2016)