Trump wil advies van Merkel over Poetin

10/03/17 - 22u01 Bron: Belga

President Donald Trump wil bondskanselier Angela Merkel om advies vragen over hoe hij moet omgaan met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Dat hebben regeringsfunctionarissen naar buiten gebracht. De Amerikaanse en Duitse leider treffen elkaar volgende week in Washington. De twee waren het de afgelopen maanden soms uitgesproken oneens met elkaar.

Merkel is dinsdag te gast in het Witte Huis waar ze voor het eerst oog in oog een persoonlijk onderhoud zal hebben met Trump, sinds diens aantreden op 20 januari. Na afloop volgt een gezamenlijke persconferentie. Aan de orde komen onder meer de Duitse defensie-uitgaven als NAVO-lid, het conflict in Oekraïne, Syrische vluchtelingen en de Europese Unie.



"Mijn verwachting is dat ze een positieve en hartelijke ontmoeting zullen hebben", zei een Amerikaanse functionaris die anoniem wilde blijven. "De president wil heel graag van de bondskanselier horen wat haar ervaringen zijn in de interactie met Poetin'', voegde een ander eraan toe. "Hij is erg geïnteresseerd in hoe zij aankijkt tegen het onderhandelen met de Russen."