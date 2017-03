Trumps minister van Handel: "VS zijn al in handelsoorlog"

Door: redactie

8/03/17

Wilbur Ross, Amerikaans minister van Handel. © reuters.

De Verenigde Staten zitten al decennia in een "handelsoorlog", maar zijn nu vastbesloten om hun "troepen" te mobiliseren en een aanval in te zetten. Dat heeft de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross woensdag gezegd.

"Wij zitten in een handelsoorlog. We zitten daar al decennialang in, daardoor hebben we tekorten", aldus Ross in een interview op Bloomberg TV.



De regering Trump is van mening dat de grote handelstekorten die de VS laat optekenen ten opzichte van China, Mexico of Duitsland aantonen dat er oneerlijke handelspraktijken zijn, waaraan een einde moet komen, indien nodig door douanemaatregelen.



Toch liet Ross verstaan dat een dergelijk scenario vermeden kan worden. "Het zal geen frontale oorlog zijn. Als de mensen weten dat je een grote bazooka hebt, dan zal het waarschijnlijk niet nodig zijn die te gebruiken."