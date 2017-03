Hawaii vecht nieuw inreisverbod Trump aan

Bewerkt door: Redactie

Een demonstratie in Cambridge (Massachusetts) tegen het herziene inreisverbod van president Trump. © ap.

De Amerikaanse staat Hawaii gaat het nieuwe inreisverbod dat president Donald Trump heeft aangekondigd juridisch aanvechten. Dat maakten advocaten van de staat gisteren bekend. Ze bepleiten een tijdelijke opschorting die de invoering van het nieuwe decreet moet blokkeren.

"Voor alle duidelijkheid, het nieuwe decreet omvat minder mensen dan het oude", zegt een van de advocaten tegenover CNN. Maar volgens hem heeft het nieuwe verbod dezelfde "constitutionele en statutaire tekortkomingen".



Beide partijen hebben de federale rechter gevraagd vaart te maken, zodat er een uitspraak is voor 16 maart, als het gewijzigde inreisverbod ingaat. Het nieuwe decreet volgt op een eerdere versie die eind januari door Trump werd afgekondigd, waar al snel een streep door werd gezet door een federale rechter.



Chaos op luchthavens

Het decreet leidde dagenlang tot chaotische taferelen op luchthavens en duizenden mensen kwamen protesteren tegen het in hun ogen inhumane beleid van Trump. Ook in hoger beroep oordeelde de rechter dat Trump zijn inreisverbod moest herzien.



Het nieuwe inreisverbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. Inwoners van Irak kunnen de Verenigde Staten wel zonder bezwaar binnenkomen. Ook houders van een zogenoemde greencard, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, mogen het land vrij in.