FBI-directeur verzoekt Justice Department om afluisterclaims van Trump over Obama te verwerpen

De directeur van de FBI James Comey heeft zaterdag aan het Amerikaanse ministerie van Justitie gevraagd om openlijk de beschuldigingen van Donald Trump aan het adres van ex-president Barack Obama te verwerpen over het feit dat die laatste zijn opvolger zou hebben afgeluisterd tijdens de verkiezingscampagne. Dat schrijft de New York Times. Het is hoogst opmerkelijk dat Comey als FBI-baas de geloofwaardigheid van de president in vraag stelt.

Volgens functionarissen stelde Comey de vraag aan het ministerie van Justitie omdat er te weinig bewijzen zijn voor de claim, die insinueert dat de FBI de wetgeving heeft geschonden. Volgens de krant zijn functionarissen binnen de FBI niet enkel bezorgd over de geloofwaardigheid van het Federal Bureau of Investigation, maar vrezen ze ook dat geruchten over door Justitie goedgekeurde afluisterpraktijken ervoor zullen zorgen dat de Amerikanen verwachten dat de federale autoriteiten bewijzen hebben over links tussen de Trump-campagne en de Russische inspanningen om de presidentsverkiezing te beïnvloeden.



Berisping

De vraag van Comey, die door president Obama werd aangesteld, komt neer op een berisping van een zittende president, en het is zeer opmerkelijk dat een topfunctionaris binnen de rechtshandhaving de president zo in vraag stelt, aldus New York Times.



De manoeuvres die de FBI-directeur achter de schermen uitvoert zijn bovendien in schril contrast met de openlijke verklaringen die hij kort voor de verkiezingen deed over het onderzoek naar het e-mailschandaal van Hillary Clinton, die volgens de Democraten de oorzaak zijn geweest van Clintons verkiezingsnederlaag, aldus NYT nog.



Onderzoek

Het Witte Huis heeft nog geen signalen gegeven dat het de beschuldigingen van de president tegenover zijn voorganger zal verwerpen. Trump heeft ondertussen een onderzoek gevraagd door de inlichtingencommissie van het Congres naar mogelijk machtsmisbruik door de Obama-administratie.



Een woordvoerder van Obama verklaarde zaterdag al dat het Witte Huis nooit een staatsburger heeft laten afluisteren. En ook de voormalige directeur van de inlichtingendiensten heeft ontkend dat Trump werd afgeluisterd.