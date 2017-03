Oud-campagneleider Trump: "Obama's Witte Huis luisterde gesprekken Sessions af"

bewerkt door: redactie

5/03/17 - 14u39 Bron: Belga

Corey Lewandowski in april 2016, toen hij de campagne van Donald Trump nog leidde © ap.

Toen Barack Obama president was, heeft het Witte Huis gesprekken van de huidige minister van Justitie en toenmalige senator Jeff Sessions afgeluisterd. Dat zegt Corey Lewandowski, de vroegere campagneleider van huidig president Donald Trump, aldus de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News.

"Wat wij van de vorige regering hebben geleerd, is dat zij de tijd namen om te luisteren naar gesprekken van de toenmalige senator Jeff Sessions en de Russische ambassadeur Sergej Kisljak toen hij in zijn kantoor in de Senaat was", zo citeerde Fox Lewandowski. "Indien dat zou zijn gebeurd - wat vermoedelijk is gebeurd - welke andere gesprekken zouden zij hebben afgeluisterd?".



Volgens Lewandowski wist de regering-Obama van de twee gesprekken die justitieminister Sessions met de Russische diplomaat had en noemde het afluisteren, indien dit het geval was, "zorgwekkend" en "storend". Sessions ligt nu onder vuur omdat hij dat contact niet vermeld heeft tijdens zijn hoorzitting in de Senaat.



Lewandowski legde meteen de band naar de tweet waarin president Donald Trump Obama gisteren ervan heeft beschuldigd hem te hebben afgeluisterd in de Trump Tower in de weken voor de verkiezingen van 8 november. Via zijn woordvoerder Kevin Lewis heeft Obama die beschuldiging van de hand gewezen.