Hollande aan Trump na Parijs-bash: "Wereld houdt van Parijs"

Door: redactie

4/03/17 - 23u31 Bron: Belga

© afp.

De Franse president François Hollande heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump van repliek gediend, nadat die zich negatief had uitgelaten over de Franse hoofdstad. "De wereld houdt van Parijs", zei hij. "En niks kan haar ervan weerhouden erheen te gaan."

"Parijs is een uitzonderlijke stad vanwege het belang van zijn inwoners, de schoonheid van het patrimonium, de diversiteit van zijn locaties en zijn internationale uitstraling", zei het staatshoofd op een ceremonie op het voorplein van het Parijse stadhuis. "Frankrijk is fier dat het de wereld mag ontvangen in Parijs, de wereld die blijft komen, trouw aan de geschiedenis van Parijs, trouw ook aan de cultuur in Parijs. De wereld houdt van Parijs, niks kan haar ervan weerhouden erheen te gaan en niets zal de wil van de wereld kunnen stoppen om hier aanwezig te zijn."



"Parijs is Parijs niet meer"

Eind februari zei de Amerikaanse president dat "Parijs niet langer Parijs (is)". Hij citeerde een kennis, een zekere Jim, die geen voet meer wou zetten in de Franse hoofdstad. Tegelijk hield Trump een pleidooi voor zijn migratiebeleid, dat Frankrijk, Zweden en Europa in het algemeen als slecht voorbeeld aanwees.