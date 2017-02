Trump spreekt voor het eerst Congres toe

Door: redactie

Donald Trump tijdens zijn eerste toespraak voor het Congres. © afp.

video Volg hier live de eerste grote speech van Trump in het Amerikaanse Congres. De toespraak is formeel geen State of the Union, aangezien die traditioneel pas gegeven wordt wanneer de president een jaar in het Witte Huis heeft gewoond.

Vrouwelijke Democraten hebben besloten in het wit gekleed te gaan, als eerbetoon aan de suffragettes en verliezend Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton. © reuters. © epa.

De Amerikaanse president Donald Trump begon zijn toespraak voor het Congres deze nacht met het veroordelen van antisemitisme en de moord op een Indiër bij een schietpartij in Kansas. "Vanavond, op het einde van 'Black History Month', worden we herinnerd aan de weg van ons land naar de burgerrechten en het werk dat er nog steeds is. De recente bedreigingen gericht op joodse gemeenschapscentra en het vandalisme op joodse begraafplaatsen, net als de schietpartij vorige week in Kansas, herinneren ons eraan dat we misschien wel een land zijn dat verdeeld is over beleid, maar ook een land zijn dat verenigd is in het veroordelen van haat en kwaad in al hun vormen", luidden Trumps eerste woorden.



Boodschap van kracht en eenheid

Trump zei een boodschap van kracht en eenheid te willen brengen, en de balans te willen opmaken na een maand presidentschap. "Sinds mijn verkiezing hebben Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart, en vele anderen aangekondigd dat ze miljarden dollar in de Verenigde Staten willen investeren en tienduizenden nieuwe Amerikaanse jobs zullen creëren".



Muur

De Amerikaanse president zei verder in zijn toespraak dat de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens "binnenkort" van start zal gaan. Hij pleitte ook voor een immigratiesysteem "op basis van verdiensten". De muur die Amerika moet beschermen tegen illegale migranten was een van Trumps belangrijkste verkiezingsbeloften. "We moeten de integriteit en de toepassing van de wet aan onze grenzen herstellen. Daarom zullen we binnenkort beginnen met de bouw van een grote muur aan onze zuidelijke grens", verzekerde Trump.



Nieuw migratiesysteem

Hij zei ook een nieuw migratiesysteem te willen "op basis van verdienste", en haalde daarbij Australië en Canada aan als voorbeelden. "Het huidige susteem van weinig gekwalificeerde immigratie loslaten en een nieuw systeem instellen op basis van verdienste (...) zal ons enorm veel geld opleveren, de lonen doen stijgen en families in moeilijkheden helpen."



Verwacht wordt dat Trump vandaag een herzien versie van zijn inreisverbod zal ondertekenen.



