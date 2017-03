Trump roept Democraten en Republikeinen op tot verzoening in eerste speech voor Congres

Door: redactie

1/03/17 - 03u00 Bron: VTM, Belga, ANP, Reuters

Donald Trump tijdens zijn eerste toespraak voor het Congres. © afp.

Verenigde Staten De Amerikaanse president Trump heeft deze nacht in het Capitool in Washington voor het eerst het Congres toegesproken. De president wil een nieuw tijdperk inluiden waarin niet langer "klein wordt gedacht" en waarin "hoop en niet angst en twijfel de boventoon voeren". Ook riep hij de Republikeinen en Democraten op de strijdbijl te begraven en samen te werken in het belang van het land, en in het belang van het Amerikaanse volk. "De tijd van triviale conflicten is voorbij."

Vrouwelijke Democraten hebben besloten in het wit gekleed te gaan, als eerbetoon aan de suffragettes en verliezend Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton. © reuters. De Amerikaanse president Donald Trump begon zijn toespraak voor het Congres deze nacht met het veroordelen van antisemitisme en de moord op een Indiër bij een schietpartij in Kansas. "Vanavond, op het einde van 'Black History Month', worden we herinnerd aan de weg van ons land naar de burgerrechten en het werk dat er nog steeds is. De recente bedreigingen gericht op joodse gemeenschapscentra en het vandalisme op joodse begraafplaatsen, net als de schietpartij vorige week in Kansas, herinneren ons eraan dat we misschien wel een land zijn dat verdeeld is over beleid, maar ook een land zijn dat verenigd is in het veroordelen van haat en kwaad in al hun vormen", luidden Trumps eerste woorden.



De president kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen omdat hij zich nog niet publiekelijk had uitgesproken over het recente rassengeweld in zijn land.

Boodschap van kracht en eenheid © epa. Trump vervolgde dat hij een boodschap van kracht en eenheid wilde brengen, en de balans te willen opmaken na een maand presidentschap. "Sinds mijn verkiezing hebben Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart, en vele anderen aangekondigd dat ze miljarden dollar in de Verenigde Staten willen investeren en tienduizenden nieuwe Amerikaanse jobs zullen creëren".

Muur © reuters. De Amerikaanse president zei verder dat de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens "binnenkort" van start zal gaan.



De muur die Amerika moet beschermen tegen illegale migranten was een van Trumps belangrijkste verkiezingsbeloften. "We moeten de integriteit en de toepassing van de wet aan onze grenzen herstellen. Daarom zullen we binnenkort beginnen met de bouw van een grote muur aan onze zuidelijke grens", verzekerde Trump.

Nieuw migratiesysteem America must put its own citizens first, because only then can we truly Make America Great Again! #JointAddress #AmericanSpirit — President Trump (@POTUS) Wed Mar 01 00:00:00 MET 2017 Hij zei ook een nieuw migratiesysteem te willen "op basis van verdienste", en haalde daarbij Australië en Canada aan als voorbeelden. "Het huidige systeem van weinig gekwalificeerde immigratie loslaten en een nieuw systeem instellen op basis van verdienste (...) zal ons enorm veel geld opleveren, de lonen doen stijgen en families in moeilijkheden helpen."



Verwacht wordt dat Trump vandaag een herziene versie van zijn inreisverbod zal ondertekenen. Irak zal daarbij van de lijst met landen wordt geschrapt waar een inreisverbod voor geldt. Volgens vier anonieme bronnen zou Trump dit besluit hebben genomen onder druk van het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat Irak een belangrijke rol heeft in de strijd tegen Islamitische Staat.

Obamacare: "Een ramp" I am calling on Congress to REPEAL & REPLACE OBAMACARE with reforms that expand choice, increase access, lower costs & provide better care. — President Trump (@POTUS) Wed Mar 01 00:00:00 MET 2017 Onder luid applaus van de Republikeinen en onder boegeroep van Democraten kondigde Trump aan Obamacare te willen afschaffen. Hij noemde het systeem "een ramp", maar verzekerde mensen mensen met bestaande aandoeningen dat ze "wel verzekerd kunnen blijven".

'Onze infrastructuur is aan het afbrokkelen, terwijl we zes miljard dollar hebben geïnvesteerd in het Midden-Oosten' Donald Trump Trump kondigde aan een forse investering van duizend miljard dollar in infrastructurele projecten te willen doen tijdens zijn ambtsperiode. Het geld moet komen van de overheid en het bedrijfsleven. "Onze infrastructuur is aan het afbrokkelen, terwijl we zes miljard dollar hebben geïnvesteerd in het Midden-Oosten", klonk het.

Terrorisme en NAVO Verder benadrukte de president dat hij zijn land wil beschermen tegen "radicaal-islamitisch terrorisme". "We zullen samenwerken met onze bondgenoten, onder wie onze vrienden en bondgenoten in de islamitische wereld in de strijd tegen terreurgroep IS". Wat het NAVO-bondgenootschap betreft, liet hij weten dat 'zijn' boodschap dat de andere lidstaten meer moeten gaan betalen, is overgekomen: "Het geld stroomt binnen."



"We steunen de NAVO sterk, een alliantie die gevormd werd door de banden van twee wereldoorlogen die het fascisme onttroonden, en een Koude Oorlog die het communisme versloeg", zo zei Trump over de alliantie die hij tijdens zijn campagne nog "achterhaald" noemde.



Wel heeft Amerika baat bij minder conflicten, zei Trump, die toevoegde dat de enige oplossing voor humanitaire rampen is ervoor te zorgen dat mensen op de vlucht veilig naar huis kunnen terugkeren.



"Amerika is bereid nieuwe vrienden te vinden en nieuwe partnerschappen te sluiten waar er gemeenschappelijke belangen zijn. We willen harmonie en stabiliteit, geen oorlog en conflict", benadrukte de Republikein.