Witte Huis veroordeelt schietpartij op Indiase mannen in Kansas

Door: redactie

1/03/17 - 01u30 Bron: Belga

De 51-jarige Adam Purinton schoot afgelopen weekend twee Indiers en een Amerikaan dood. © reuters.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft de schietpartij veroordeeld van afgelopen weekend in een bar in Olathe, Kansas, waarbij een Indiase man om het leven kwam en twee andere mannen, een Indiër en een Amerikaan, gewond raakten. De schietpartij is "een daad van raciaal gemotiveerde haat", aldus woordvoerster Sarah Sanders.

"Ik wil benadrukken dat de president deze of andere racistische of religieus gemotiveerde aanvallen zeer streng veroordeelt. Er is geen plaats voor dergelijke aanvallen in ons land", aldus Sanders volgens de pers.



Anti-immigratiebeleid

In de afgelopen maanden zijn het aantal racistische en antisemitische incidenten in de VS aanzienlijk gestegen, wat volgens sommigen komt door het anti-immigratiebeleid van Donald Trump. Na de schietpartij rees de kritiek dat Trump nog niet rechtstreeks had gereageerd op de gewelddaad in Kansas. "Het zou me niet verbazen dat de schietpartij vanavond tijdens zijn speech zal worden vermeld", aldus Sanders, verwijzend naar de erg geanticipeerde toespraak van Trump voor het Congres.



Haatmisdrijf

De 51-jarige verdachte Adam Purington, die volgens een getuige "verlaat mijn land" riep alvorens te schieten, werd aangeklaagd voor moord en twee pogingen tot moord met voorbedachte rade. Volgens nieuwszender CNN maakte de man ruzie met de twee Indiase ingenieurs en kwam een klant van de bar tussenbeide. Daarop verliet Purington de bar, om met een wapen terug te komen en het vuur te openen. Hij werd uren later opgepakt in een restaurant in Missouri, nadat de barman van het restaurant de politie had gebeld om te melden dat een man had toegegeven dat hij twee Indiase mensen had gedood in Olathe, en een plek zocht om zich te verstoppen.



De FBI heeft een onderzoek geopend om uit te maken of het om een haatmisdrijf gaat.