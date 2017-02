Meer dan 40 landen nemen deel aan 'She Decides': pro-abortusconferentie van De Croo

Door: redactie

Alexander De Croo, federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking, en zijn Belgische collega Liliane Ploumen. © epa.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo ontvangt donderdag in het Egmontpaleis delegaties uit meer dan veertig landen voor de internationale conferentie 'She Decides', naar het gelijknamige crowdfundingplatform dat de Nederlandse collega van De Croo Liliane Ploumen lanceerde na de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse subsidie in te trekken voor ngo's die vrouwen en meisjes in arme landen helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen.