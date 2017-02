Trump wijt fiasco op Oscars aan te veel politiek

Door: redactie

28/02/17 - 02u31 Bron: Belga

Oscarhost Jimmy Kennel stuurt live tijdens de Oscaruitreiking een tweet naar Donald Trump. © ap.

De chaos op het einde van de Oscarceremonie zondagavond kwam volgens de Amerikaanse president Donald Trump doordat Hollywood te veel met politiek en te weinig met de ceremonie bezig was.

"Ik denk dat ze zo hard met politiek bezig waren dat ze op het einde niet georganiseerd waren", zei de president in een interview met het ultraconservatieve Breitbart News. Hij gaf zijn mening over de historische blunder bij de uitreiking van de prijs voor beste film. Die werd per vergissing eerst aan 'La La Land' uitgereikt, terwijl de eigenlijke winnaar "Moonlight" was.



Triest

"Het was een beetje triest. Het nam de glamour van de Oscars weg. Ik vond het niet echt een glamoureuze avond. Ik ben al naar de Oscars geweest. Er was iets heel speciaal dat ontbrak, en om dan zo te eindigen was erg triest."



Zowel de presentatoren als de winnaars haalden tijdens de Oscarceremonie veelvuldig uit naar Trump en zijn immigratiebeleid.



Zelf had de president zondagavond een diner met de gouverneurs in het Witte Huis. "Veel dat besproken moet worden, zoals de gezondheidszorg", tweette hij daarover.