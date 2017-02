"Trump tekent woensdag nieuw inreisverbod"

Bewerkt door: LB

27/02/17 - 15u31 Bron: AP, The Independent

© reuters.

Volgens persagentschap Associated Press (AP) zal Amerikaans president Donald Trump overmorgen een nieuw inreisverbod ondertekenen. Dit nadat zijn zogenaamde 'moslimban' voor vluchtelingen en mensen uit zeven moslimbanden vorige maand juridisch werd geblokkeerd.

Een hooggeplaatste bron in de Trump-administratie verklaarde op voorwaarde van anonimiteit tegenover AP dat het nieuwe decreet over immigratie en vluchtelingen deze week zal uitgerold worden.



"Vlekkeloos"

Verwacht werd dat Trump het nieuwe inreisverbod vorige week al zou hebben ondertekend, maar volgens woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer stelde de president het uit "om ons ervan te vergewissen dat we dit kunnen uitvoeren en dat alles vlekkeloos verloopt".



Federale rechters blokkeerden het oorspronkelijke decreet waarmee Trump het vluchtelingenprogramma van de VS met drie maanden ophief en Syrische vluchtelingen voor onbeperkte tijd de toegang tot de VS ontzegde. Daarnaast verbood het decreet tijdelijk de toegang tot de VS aan mensen uit zeven landen: Irak, Iran, Syrië, Libië, Somalië, Soedan en Jemen.



Die moslimban leidde tot protestacties in luchthavens in heel de VS. Mensen werden door de douane na aankomst in de VS aangehouden of mochten niet inschepen op vluchten naar de VS.



"Meer gestroomlijnd"

Het nieuwe decreet werd door minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly omschreven als "een meer gestroomlijnde" versie van het inreisverbod.



Stephen Miller, adviseur van het Witte Huis, verklaarde vorige week tegenover Fox News dat het nieuwe decreet "kleine technische aanpassingen" zou aanbrengen aan het oorspronkelijke decreet en dat het "hetzelfde beleidsresultaat" zal hebben. Hij voegde er aan toe dat het nieuwe decreet "rekening zal houden met de rechterlijke beslisssing" die het oorspronkelijke decreet deed ontsporen.