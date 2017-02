Vader omgekomen Navy Seal weigert Trump te ontmoeten: "Het spijt me, ik wil hem niet zien"

Door: redactie

De vader van de Navy Seal die eind januari omkwam bij een aanval van de Amerikaanse speciale eenheden in Jemen wilde de Amerikaanse president Donald Trump niet ontmoeten toen het lichaam van de soldaat aankwam in de Verenigde Staten. Dat meldt de krant Miami Herald.

Ryan Owens.

"Ik zei hen dat ik er geen scène van wou maken, maar mijn geweten liet me niet toe met hem te spreken", aldus Bill Owens. De 36-jarige Ryan werd gedood tijdens een aanval op al-Qaida op het Arabisch schiereiland (Aqpa).



Owens zei aan de krant dat hij zich niet kan vinden in de manier waarop Trump tijdens zijn campagne omging met de familie van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat die moslim was. Hij zei ook dat hij de beslissing tot de aanval in Jemen -waarbij zijn zoon omkwam- in twijfel trok.



"Belangrijke inlichtingen"

Op het evenement op Dover Air Force Base zat hij in een aparte kamer toen de president andere familieleden ontmoette, aldus de krant. "Het spijt me, ik wil hem niet zien", zei Bill Owens aan de krant. "Ik zei hen dat ik de president niet wil ontmoeten." Nog volgens hem is de regering zijn zoon een onderzoek schuldig.



Het Witte Huis verdedigde de aanval, waarbij "belangrijke inlichtingen" zouden zijn verzameld. Naar schatting vielen 14 slachtoffers aan de zijde van Aqpa, aldus de Amerikaanse militaire autoriteiten. Andere bronnen spraken echter ook van burgerslachtoffers.