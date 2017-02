Amerikaanse nieuwsorganisaties reageren op weigering journalisten door Witte Huis

Door: redactie

25/02/17 - 02u44 Bron: NY Times, Belga

© epa.

Journalisten van The New York Times, CNN, The Los Angeles Times, Politico en Buzzfeed kregen vrijdag geen toegang tot het Witte Huis voor de dagelijkse persbriefing van woordvoerder Sean Spicer. Op een conferentie van conservatieve activisten herhaalde president Trump enkele uren eerder dat sommige media "de vijand" waren. De geweigerde nieuwsorganisaties reageerden fel op het voorval. Nieuwszender CNN spreekt van een "wraakactie".

Sean Spicer. © getty. © ap.

Op Spicers persbriefing mochten journalisten van ABC, CBS, The Wall Street Journal, Bloomberg en Fox News wel binnen, net zoals medewerkers van Breitbart News, One America News en The Washington Times, drie conservatieve nieuwsmedia.



Reporters van Time, USA Today en The Associated Press mochten ook binnen, maar weigerden uit solidariteit met hun geweigerde collega's aan de briefing deel te nemen.



De White House Correspondents' Association die de pers vertegenwoordigt, veroordeelt de beslissing van het Witte Huis: "Het bestuur van WHCA protesteert hevig tegen de manier waarmee de pers vandaag werd behandeld door het Witte Huis," liet voorzitter Jeff Mason weten in een verklaring. "We moedigen de organisaties die wel binnen mochten aan om materiaal te delen met andere persmedewerkers die dat niet mochten. Het bestuur zal dit verder opnemen met medewerkers van het Witte Huis."



New York Times

"In onze lange geschiedenis van het berichten over de vele administraties van verschillende partijen, is zoiets nog nooit gebeurd in het Witte Huis", zei Dean Baquet, de hoofdredacteur van The New York Times in een verklaring. "We verzetten ons fel tegen de uitsluiting van The New York Times en andere nieuwsorganisaties. De vrije toegang van de media tot een transparante regering is onmiskenbaar van cruciaal nationaal belang", zo voegde hij toe.



'Wraakactie'

CNN omschreef wat er gebeurde als "een onaanvaardbare ontwikkeling in het Witte Huis van Trump". "Blijkbaar is dit hoe ze wraak nemen als je bericht over feiten die ze niet leuk vinden. We zullen hoe dan ook blijven berichten", zo reageerde de nieuwszender in een verklaring.



Maar ook de media die wel toegelaten werden, maakten duidelijk dat ze deze manier van werken niet pikken. Zo weigerden de correspondenten van het weekblad Time en het persagentschap AP de briefing bij te wonen, en uitte The Wall Street Journal achteraf felle kritiek. "Als we het op dat moment hadden geweten, hadden we niet deelgenomen, en in de toekomst zullen we niet deelnemen aan zulke beperkte briefings", klonk het bij een woordvoerder van uitgever Dow Jones.



Reactie van Spicer

Spicer zei dat het Witte Huis geen open briefing hield omdat president Donald Trump eerder op de dag een grote toespraak had gehouden. "We willen er zeker van zijn jullie vragen te beantwoorden, maar we moeten niet alles elke dag voor de camera te doen", aldus Spicer.