Topdemocraat Keith Ellison voorspelde winst Trump en ziet nu legitieme gronden voor 'impeachment'

24/02/17 - 12u01 Bron: CNN, The Independent

Keith Ellison is topkandidaat om het roer van de Democratische partij over te nemen. De 53-jarige Amerikaanse politicus toonde zich altijd al een fervent tegenstander van Donald Trump, maar voorspelde wel dat hij president zou worden. Ellison, een moslim, vindt nu dat er gegronde redenen zijn om een afzettingsprocedure tegen Trump te starten. Is hij de man die The Donald kan stoppen?