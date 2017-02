Caitlyn Jenner tot Trump: "Dit is een ramp"

Door: redactie

video Caitlyn Jenner, zelf een Republikein, roept de Amerikaanse president Donald Trump in een videoboodschap op Twitter op om haar op te bellen. De realityster is ontzet over Trumps beslissing om een richtlijn voor toiletgebruik door transgenders in te trekken.

Vorig jaar vaardigden de ministeries van Justitie en Onderwijs samen een richtlijn uit die onder meer stelde dat publieke scholen en universiteiten studenten moeten toelaten om toiletten en kleedkamers te gebruiken "in overeenstemming met hun genderidentiteit". Gisteren brachten dezelfde ministeries, die sinds de aanvang van Trumps presidentschap bestuurd worden door Republikeinen, het Amerikaanse Hooggerechtshof ervan op de hoogte dat ze scholen hebben ingelicht om de richtlijn van vorig jaar te negeren. Lees ook Trump trekt richtlijn over toiletgebruik transgenders in

Videoboodschap Caitlyn Jenner, die tot 2015 zelf als man door het leven ging, is waarschijnlijk het bekendste gezicht van de Amerikaanse transgendergemeenschap. Aanvankelijk bleef het stil, maar gisteravond liet ze toch duidelijk van zich horen. Op Twitter postte ze een video waarmee ze Amerikaanse transgenders een hart onder de riem wil steken. Gekleed in een roze blouse, sprak Jenner recht in de camera: "Jullie zijn aan het winnen. Ik weet dat het nu niet zo aanvoelt, maar jullie zijn aan het winnen. Heel binnenkort zullen we over het hele land volledige vrijheid hebben en het zal met steun van beide partijen zijn," zei ze.



Jenner riep transgenders op om van zich te laten horen en richtte zich ook tot pesters: "Jullie zijn ziek. En omdat jullie zwak zijn, pesten jullie kinderen, vrouwen en alle andere mensen waarvan jullie denken dat ze kwetsbaar zijn. Blijkbaar is minister van Justitie worden niet eens genoeg om sommige mensen te genezen van hun onzekerheden," merkte ze op in een duidelijke steek richting Jeff Sessions, een grote tegenstander van de uitbreiding van rechten voor de holebi- en transgendergemeenschap en de verantwoordelijke voor de schrapping van de richtlijn.



Aan het einde van het filmpje richtte Jenner zich rechtstreeks tot Donald Trump: "Ik heb een boodschap voor president Trump van, wel ja, de ene Republikein tot de andere. Dit is een ramp. En je kan het nog rechtzetten. Je hebt beloofd de LGBTQ-gemeenschap te beschermen," aldus Jenner, "bel me".

Trump-fan In juni 2016 uitte Jenner zich nog als een voorstander van Trump: ze geloofde dat hij beter zou zijn voor vrouwen dan Hillary Clinton. "Iedereen kijkt naar Democraten alsof ze beter zijn met deze [LGBT]-thema's, maar Trump lijkt een echte voorstander van vrouwen te zijn," zei ze. "Hij lijkt heel erg achter de LGBT-gemeenschap te staan omwille van wat er gebeurd in North-Carolina met het toiletprobleem. Hij steunde de LGBT-gemeenschap."



Jenner verwees naar het debacle in de staat North Carolina waar op 23 maart 2016 een wet werd goedgekeurd die het verbood om openbare toiletten te gebruiken "die niet overeenkomen met het biologische geslacht". Die 'toilet-wet' veroorzaakte heel wat beroering, omdat ze transgenders zou discrimineren. Op een kiesbijeenkomst zei Trump in april dat "mensen het toilet moeten gebruiken dat naar hun gevoel gepast is", maar amper tien maanden later laat hij dat idee nu al varen.