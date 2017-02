Amerikaanse regering wil nog meer illegalen uitwijzen

Door: redactie

21/02/17 - 20u02 Bron: Belga, ANP

© afp.

Een nog groter aantal mensen zonder papieren riskeert voortaan uit de Verenigde Staten uitgewezen te worden. De regering onder president Donald Trump verruimde vandaag de groep van mensen die kunnen worden opgepakt en het land uitgezet.

Minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly. © ap.

Minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly gaf de grensbewaking de opdracht elke migrant zonder verblijfsvergunning terug te sturen, die veroordeeld werd, tegen wie een klacht loopt of beschuldigd wordt van een misdaad. De nieuwe richtlijnen openen de deur voor massale uitwijzingen.



Onder de vorige regering van Barack Obama werden op de eerste plaats migranten zonder papieren uitgewezen, die wegens een zware misdaad veroordeeld werden.



De Immigratiedienst ICE moet van Kelly bovendien 10.000 bijkomende ambtenaren aanwerven en het aantal detentiecentra uitbreiden. De grensbewakingsdienst CPB zal versterkt worden met 5.000 bijkomende ambtenaren.



Het beleidsplan is de uitwerking van de decreten die Trump vorige maand ondertekende ten aanzien van grensbewaking en immigratie. Daarin beloofde hij de betreffende diensten te versterken door 10.000 man extra aan te trekken, harde aanpak en snelle deportatie van illegalen en de bouw van een muur op de grens met Mexico. Deze moet drugs en migranten tegenhouden.



In de Verenigde Staten verblijven volgens schattingen rond de elf miljoen migranten, ongeveer de helft van hen zijn Mexicanen.