"Trump voelt zich opgesloten in Witte Huis"

© ap.

Hij is nog maar een maand officieel als president aan het werk, maar naar verluidt voelt Trump zich nu al niet meer zo goed in het Witte Huis. Een van zijn adviseurs heeft verklapt dat de man zich er rusteloos en opgesloten voelt.

Volgens de adviseur heeft Trump heimwee naar zijn Trump Tower in Manhattan, en dan vooral naar het feit dat hij daar kon gaan en staan waar hij wou. De president heeft moeite met de veiligheidsregels: "Hij vindt het vreselijk dat hij niet naar buiten kan om 's avonds te gaan dineren, zoals hij vroeger deed."



De president bracht nochtans al verscheidene weekends door in Mar-a-Lago, zijn buitenverblijfje (nou ja, zeg maar verblijf) in Florida, "maar dat is niet voldoende om zijn claustrofobie te bestrijden". Trump zou last hebben van migraines in het Witte Huis.



Pleziertje

Zaterdag trapte Trump zijn campagne voor 2020 al af met een rally voor eigen publiek. Dat zou een idee geweest zijn van zijn entourage, in de hoop dat het gejuich van zijn fans zou helpen om de president in een beter humeur te brengen. Tijdens zijn speech, waarin Trump zoals altijd aan het freewheelen sloeg, werd er nog maar eens benadrukt dat de pers verantwoordelijk is voor alle problemen van de laatste weken. Zo moest veiligheidsadviseur Flynn ontslag nemen wegens dubieuze praktijken en wilde Andrew Pudzer hem niet opvolgen. Maar volgens Trump loopt zijn Witte Huis 'helemaal gesmeerd'.