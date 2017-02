Trump spreekt met mogelijke opvolgers van veiligheidsadviseur Flynn

Door: redactie

19/02/17 - 22u28 Bron: ANP

Donald Trump moet op zoek naar een vervanger voor adviseur Michael Flynn. © afp.

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen enkele dagen een nieuwe nationale veiligheidsadviseur te kiezen. Hij spreekt vandaag (lokale tijd) met meerdere kandidaten, maar liet tegenover journalisten doorschemeren al een voorkeur te hebben voor een van de mannen.

De zoektocht naar een vervanger voor de onlangs opgestapte topadviseur Michael Flynn verloopt tot dusver moeizaam. De eerste keus van de president, voormalig viceadmiraal Bob Harward, zou hebben bedankt voor de eer. Ook voormalig CIA-chef David Petraeus viel later af. Volgens bronnen wilden beide mannen hun eigen team samenstellen. Trump zou daar weinig voor hebben gevoeld.



Zijn stafchef Reince Priebus ontkende dat en zei in een interview met het programma Fox News Sunday dat de opvolger van Flynn "kan doen wat hij of zij wil met het personeelsbeleid''. Het Witte Huis heeft meerdere kandidaten in beeld om Flynn op te volgen. Het gaat onder meer om waarnemend nationaal veiligheidsadviseur Keith Kellogg en voormalig VN-ambassadeur John Bolton.