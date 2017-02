Pence verzekert in naam van Trump "onwrikbaar" Amerikaans engagement in NAVO

Door: redactie

18/02/17 - 10u46 Bron: Belga

Het Amerikaans engagement in de NAVO is "onwrikbaar". Met die boodschap heeft vicepresident Mike Pence vandaag op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München de Amerikaanse bondgenoten willen geruststellen over verklaringen van president Donald Trump.

© reuters. "Ik verzeker jullie in naam van president Trump: de Verenigde Staten steunen de NAVO, ons engagement tegenover de Atlantische alliantie is onwrikbaar", zo verklaarde Pence in München, waar het Amerikaans buitenlands beleid deze editie in het middelpunt van de belangstelling staat. "De Verenigde Staten zijn en zullen steeds jullie belangrijkste partner zijn", verzekerde Pence.



Trump had de NAVO eerder omschreven als "verouderd", maar sinds zijn aantreden als president hebben zijn regering en hijzelf al een aantal keer beklemtoond hoe vitaal de alliantie blijft. Wel herhaalde Pence in Duitsland dat de Europese partners in de NAVO hun uitgaven voor defensie aanzienlijk moeten verhogen. "De tijd is gekomen om meer te doen."