Nieuwsanker van Fox pikt gedrag van Trump niet meer: "We eisen het antwoord op deze vraag"

Door: JC

17/02/17 - 16u56 Bron: Fox, Mashable

© screenshot.

Nieuwsanker Shep Smith van de conservatieve zender Fox News heeft fors uitgehaald naar Donald Trump. Live tijdens de uitzending noemde hij het gedrag van de president "krankzinnig". Zijn uithaal volgde op een nieuwe tirade van Trump tegen de "oneerlijke" pers.

Een uur lang beet Donald Trump gisteren tijdens een inderhaast belegde persconferentie van zich af. Hij schold op journalisten, weigerde vragen over Rusland te beantwoorden en beweerde dat Obama hem een "puinhoop" had overgedragen.Smith sloeg terug door Trump live op tv op zijn plaats te zetten. "Het is waanzinnig", klonk het. "Trump blijft belachelijke wegwerpargumenten herhalen die niet kloppen en ontwijkt het onderwerp Rusland alsof we dwazen zijn omdat we de vraag stellen."