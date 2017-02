"Campagneteam Trump had langdurig en uitvoerig contact met Russen"

Door: Redactie

15/02/17 - 05u31 Bron: New York Times

President Donald Trump aan de telefoon met de Russische president Poetin. © epa.

Leden van het campagneteam van president Donald Trump hadden in het jaar voorafgaande aan de verkiezingen veelvuldig contact met de Russiche inlichtingendiensten. Dat stelt The New York Times.

De Amerikaanse krant baseert zich op transcripties van onderschepte telefoongesprekken, die door vier Amerikaanse functionarissen aan de krant zijn doorgespeeld.



De onderschepte communicatie werd door de Amerikaanse inlichtingendienst onderzocht in het kader van het onderzoek naar de hack van de Democraten. Het vermoeden is dat de Russen invloed wilden uitoefenen op de verkiezingen, maar hard bewijs daarvoor is nog niet gevonden.



Uitvoerig en langdurig contact

Wel is nu dus duidelijk geworden dat er uitvoerig en langdurig contact is geweest tussen het Republikeinse kamp van Trump en de Russen. Ze zouden niet alleen hebben gesproken met de Russische inlichtingendiensten, maar ook met leden van de Russische regering. In diezelfde tijd sprak Trump zich regelmatig lyrisch uit over de Russische president Vladimir Poetin.



Het onderzoek naar de hack is overigens nog niet afgerond.